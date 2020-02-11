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إصابة 9 أفراد من أسرة واحدة بكورونا بعد تناول وجبة

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وكالات - الدويني فولي

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الصين

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اسرة واحدة

شهدت الصين بؤرة كورونا، إصابة 9 أفراد من عائلة واحدة بالفيروس؛ بعد تناولهم وجبة معًا، دون إدراك أن اثنين منهم مصابون بالفيروس، في مدينة هونج كونج.

وأعلن مسئولو الصحة في المدينة عن إصابة 10 حالات جديدة بفيروس كورونا من بينها عائلة من 9 أفراد بعد تناولهم وجبة عائلية معا، ولذلك يحذر المسئولون من تناول الوجبات الجماعية وتناول السوائل في أوان مشتركة.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" أصيبت العائلة بالعدوى عند عودة اثنين من أفرادها من إحدى مدن الصين الأخرى، وعند اجتماع العائلة لتناول وجبة العشاء كانت أعراض المرض غير ظاهرة بوضوح، لكن بعد تناول الوجبة بدأت تظهر على العديد منهم آثار واضحة للمرض.

وبحلول يوم الأحد، ثبتت إصابة رجل يبلغ من العمر 22 عاما في العائلة وجدته بفيروس كورونا، وفي نفس الليلة تم تشخيص 7 آخرين حضروا حفل العشاء.

ووفقا للفحوصات الطبية، أصابت العدوى اثنين من الضيوف والوالدين و3 أبناء واثنين من أقارب العائلة، ولدى عودته إلى البر الرئيسي للصين في نهاية الشهر، كان أحد أفراد العائلة المصابين بدأ بنشر الفيروس قبل أن يتم رصده ووضعه قيد الحجر الصحي.

وبهذا يصل عدد الإصابة بفيروس كورونا إلى أكثر من 40600 حالة حول العالم، في حين وصل عدد الوفيات تقريبا ألف شخص، ووصل عدد الإصابة بالعدوى في مدينة هونغ كونغ حتى الآن إلى 36 حالة.

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