  • الثلاثاء 11 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر04:53 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وزارة المالية

"المالية": خفض دعم الكهرباء إلى 0%

الزمالك والترجى

فناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والترجي التونسي

جواهر

مفاجأة بشأن إصابة "جواهر" بسرطان الدماغ

عمر البشير الرئيس السوداني السابق

حكومة السودان تسلّم «البشير» إلى «الجنائية الدولية»

الملك سلمان وتميم

انهيار المفاوضات السعودية القطرية.. تعرف على السبب

الملك سلمان بن عبدالعزيز

أوامر ملكية جديدة في السعودية

نيمار

واقعة جنسية تهدد "نيمار"

البنا و راجح

تطور جديد في قضية الطالب راجح "شهيد الشهامة"

لينين الرملى

أول تعليق لـ زوجة لينين الرملى بعد وفاته

عنف النساء ضد الرجال

أخطر عنف للمرأة ضد الرجل تخليه "على الحديدة"

بالفيديو.. موجة برد شديدة تضرب السعودية والمياه تتجمد في الصنابير

عرب وعالم

المياه تتجمد في الصنابير
المياه تتجمد في الصنابير
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. شاب سعودي يغري فتاة بأمر محظور

#

طقس قطبي قارس يضرب الشرق الأوسط

#

السلطات السعودية تضبط مخدرات في أمعاء سيدة

#

استنفار في السعودية بعد تفشي فيروس خطير ومخاوف في مصر

الأرصاد

برد

#اخبار السعودية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لصنبور تتجمد مياهه فور خروجها منه، في السعودية.

ويظهر مقطع الفيديو الصنبور وهو يضخ المياه التي سرعان ما تتحول إلي ثلج.

يذكر أن المملكة العربية السعودية تشهد موجة برد شديد حذرت منها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حيث أكدت أن البلاد ستشهد موجة برد شديدة علي معظم أنحاء البلاد مع نشاط للرياح السطحية علي مناطق "الرياض، الشرقية، نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة" ، إلي جانب سماء غائمة جزئيا تتخللها سحب ممطرة علي المرتفعات الجنوبية الغربية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» النوم بعد الأكل.. مشكلة تؤدي إلى عواقب خطيرة
» نيللي كريم عن يوسف شاهين: فنان مختلف
» شاهد.. "جلابية" منة فضالي تشعل السوشيال ميديا
» إصابة 9 أفراد من أسرة واحدة بكورونا بعد تناول وجبة
» مؤثر.. مقطع فيديو يحصد 45 مليون مشاهدة لطفلة ترى الثلوج لأول مرة
» الكشف عن فصيلة جديدة من الديناصورات في كندا
» بـ مهرجان أسوان.. أول ظهور لـ بشرى بعد أزمتها الصحية
» نجلاء بدر تثير الذعر بمهرجان أسوان: خايفة من كورونا
» اكتشاف طريقة جديدة ينتقل بها "كورونا"
» تشديدات أمنية أثناء محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة
» سمية الخشاب تشعل مواقع التواصل بفيديو "tik tok"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:43 م

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:45

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:43

  • عشاء

    19:13

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان