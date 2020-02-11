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عنف النساء ضد الرجال

أخطر عنف للمرأة ضد الرجل تخليه "على الحديدة"

أخصائي نفسي:

أخطر عنف للمرأة ضد الرجل تخليه "على الحديدة"

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عنف النساء ضد الرجال
عنف النساء ضد الرجال
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متابعات- أمينة عبد العال

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العنف

رجل

الخجل

الزوج

الزوجة

أعلن الأخصائي النفسي محمد عازب أن الرجال يتعرضون للتعنيف من زوجاتهم بطرق متعددة ولكنهم لا يبلغون عنها بسبب الخجل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الراصد" المذاع علي قناة الإخبارية أن العنف الذي تمارسه المرأة ضد الرجل يتعدي العنف الجسدي إلي العنف المعنوي بعقد المقارنات مع آخرين، أو العنف المادي بأن تجعل زوجها دون مال "علي الحديدة" حتى لا يتزوج عليها، حسبما نشرت "صدى".

ووجه النصيحة إلى الزوجة بأن تحتوي زوجها من خلال لغة مشتركة تجمعهما بدلا من تلك الممارسات التي تجعله يهرب من البيت.

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