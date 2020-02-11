» نيللي كريم عن يوسف شاهين: فنان مختلف

11 فبراير 2020 - 02:43 م

كشفت الفنانة نيللي كريم، خلال حضورها مهرجان أسوان الدولي، عن رأيها في المخرج الراحل يوسف شاهين، قائلة: "فنان مختلف ومتميز ويكفي أن مواعيده كان مضبوطة على عكس الواقع الحالي".

وقامت إدارة المهرجان بإهداء دورة هذا العام لاسم النجمة نادية لطفي واسم الفنانة ماجدة تقديرًا لعطائهما الفني الكبير، ويكرم في حفل الافتتاح النجمة نيللي كريم والفنانة الكبيرة رجاء الجداوي.

بينما يشهد حفل الختام تكريم ثلاثة من صانعات السينما هن المونتيرة رحمة منتصر، والمنتجة ناهد فريد شوقي، ومونتيرة النيجاتيف ليلى السايس، ويعقب الحفل عرض لفيلم "بعلم الوصول" وهو سيناريو وإخراج هشام صقر، بطولة بسمة، محمد سرحان، بسنت شوقي.

وتدور أحداث الفيلم عن زوجة تحاول مواجهة أفكارها الانتحارية وحدها، بعد تعرض زوجها للحبس على ذمة قضية، ويتعرض الفيلم لعدة جوانب تخص المرأة داخل المجتمع المصري، من خلال عدة شخصيات تمثل نماذج مختلفة من المجتمع.