» النوم بعد الأكل.. مشكلة تؤدي إلى عواقب خطيرة

11 فبراير 2020 - 02:51 م

غالبًا ما يعود البعض إلى منازلهم بعد يوم عمل شاق ثم يتناولون وجبتهم الأساسية مع الأسرة ثم يتوجهون مباشرة إلى النوم، فما هي الأضرار التي تنتج عن ذلك وتؤثر علي الجسم.

كشفت دراسة حديثة عن أن الأضرار الناجمة عن النوم مباشرة بعد الأكل كثيرة خاصة أن الجهاز الهضمي يستمر في العمل أثناء النوم ومع نشاط المعدة وإفراز الأحماض للمساعدة علي الهضم فإن وضعية الاستلقاء قد تتسبب بصعود هذه الأحماض من المعدة إلي المريء وحتى الحلق.

وقد يكون الارتجاع المريئي نتيجة لعدم قدرة الصمام الواقع بين المعدة والمرئ علي الانغلاق كما يجب، بالإضافة إلي المشكلات واضطرابات المعدة والنوم والغازات.

وأفادت بعض الدراسات الأخري إلي أنها تزيد فرص الإصابة بالجلطات لافتة إلي ضرورة الانتظار بعض الوقت بعد الانتهاء من تناول الوجبة.