واقعة جنسية تهدد "نيمار"

11 فبراير 2020 - 04:20 م

كشفت وسائل إعلام فرنسية، أن عارضة الأزياء البرازيلية، ناجيلا تريندادي، تخطط لرفع دعوة جديدة على المهاجم البرازيلي نيمار بتهمة الاغتصاب والاستغلال الجنسي أمام القضاء الفرنسي.

وكانت محكمة العدل البرازيلية قد حفظت الدعوى لعدم كفاية الأدلة، وفقاً لما أكده محاميها.

وقال محامي ناجيلا،، إنهم يحاولون جمع الأدلة لتقديم شكوى ضد لاعب باريس سان جيرمان، لكن هذه المرة في محكمة العاصمة الفرنسية باريس، وأوضح أنهم على اتصال بالفعل مع شركة محاماة فرنسية لتجهيز دعوى قضائية ضد النجم البرازيلي.

وذكر: "أنا متأكد من أنه ستكون هناك عواقب مختلفة في باريس، عما يحدث هنا في البرازيل، ستكون بمثابة القنبلة، نحن متأكدون من أن القاضي في باريس سيقبل الشكوى المرفوعة ضد نيمار".

وأكد أن هناك "دليلاً" لم يلتفت إليه المحققون في البرازيل، وهو عبارة عن لقطات فيديو في الفندق الباريسي، تقول فيها ناغيلا إنها تعرضت للاغتصاب، وبالإضافة إلى ذلك، يقومون أيضاً بدراسة إمكانية تضمين جريمة الاستغلال الجنسي في دعوى قضائية محتملة، بحسب ما ذكر موقع "laprensatachira ".

وتابع "السلوك الذي يمارسه نيمار مع العديد من النساء، حيث يقوم بدعوتهم إلى البلدان التي يلعب فيها، يعد على الأقل في باريس جريمة، لأن هناك هذا الفعل يمكن مساواته بالدعارة".