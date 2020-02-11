  • الثلاثاء 11 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر04:53 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وزارة المالية

"المالية": خفض دعم الكهرباء إلى 0%

الزمالك والترجى

فناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والترجي التونسي

جواهر

مفاجأة بشأن إصابة "جواهر" بسرطان الدماغ

عمر البشير الرئيس السوداني السابق

حكومة السودان تسلّم «البشير» إلى «الجنائية الدولية»

الملك سلمان وتميم

انهيار المفاوضات السعودية القطرية.. تعرف على السبب

الملك سلمان بن عبدالعزيز

أوامر ملكية جديدة في السعودية

نيمار

واقعة جنسية تهدد "نيمار"

البنا و راجح

تطور جديد في قضية الطالب راجح "شهيد الشهامة"

لينين الرملى

أول تعليق لـ زوجة لينين الرملى بعد وفاته

عنف النساء ضد الرجال

أخطر عنف للمرأة ضد الرجل تخليه "على الحديدة"

حكومة السودان تسلّم «البشير» إلى «الجنائية الدولية»

عرب وعالم

عمر البشير الرئيس السوداني السابق
عمر البشير الرئيس السوداني السابق
Advertisements

متابعات

أخبار متعلقة
#

الأهلي يغادر إلى السودان عصر الخميس المقبل

#

نقل "البشير" بشكل عاجل للمستشفى

#

الصادق المهدي يُطالب بتسليم البشير إلى "الجنائية الدولية"

#

"قوى التغيير" تتوافق على تسليم البشير لـ"الجنائية" حال هذا الأمر

أعلنت الحكومة السودانية، أنها توصلت إلى اتفاق مع فصائل مسلحة في دارفور على تسليم المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية؛ وأبرزهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير.

ويواجه البشير اتهامات بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور في عام 2003.

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا دعت في أغسطس الماضي، الخرطوم إلى الإسراع بتقديم الرئيس المعزول، عمر البشير (75 عامًا)، للمحاكمة أمام القضاء السوداني أو تسليمه إلى الجنائية في مدينة لاهاي؛ لمحاكمته بتهم بينها ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور (غرب).

وجاءت مطالبتها في جلسة لمجلس الأمن الدولي استمع خلالها ممثلو الدول الأعضاء لإفادة من بنسودا حول أوامر اعتقال صادرة من المحكمة بحق 5 من كبار المسؤولين السودانيين السابقين المشتبه بارتكابهم جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية، فضلًا عن جرائم إبادة، وبينهم البشير.

وعزلت قيادة الجيش السوداني، في 11 أبريل الماضي، البشير من الرئاسية (1989: 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية اندلعت أواخر العام الماضي؛ تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وفي أول حكم منذ الإطاحة به، أدانت محكمة سودانية، في ديسمبر، البشير بتهم فساد مالي، وقضت بإيداعه لمدة عامين في مؤسسة للإصلاح الاجتماعي وليس سجنًا نظرا لكبر سنه.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرين باعتقال البشير، عامي 2009 و2010، في تهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، خلال تصدي القوات الحكومية لتمرد مسلح في دارفور، منذ عام 2003.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» النوم بعد الأكل.. مشكلة تؤدي إلى عواقب خطيرة
» نيللي كريم عن يوسف شاهين: فنان مختلف
» شاهد.. "جلابية" منة فضالي تشعل السوشيال ميديا
» إصابة 9 أفراد من أسرة واحدة بكورونا بعد تناول وجبة
» مؤثر.. مقطع فيديو يحصد 45 مليون مشاهدة لطفلة ترى الثلوج لأول مرة
» الكشف عن فصيلة جديدة من الديناصورات في كندا
» بـ مهرجان أسوان.. أول ظهور لـ بشرى بعد أزمتها الصحية
» نجلاء بدر تثير الذعر بمهرجان أسوان: خايفة من كورونا
» اكتشاف طريقة جديدة ينتقل بها "كورونا"
» تشديدات أمنية أثناء محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة
» سمية الخشاب تشعل مواقع التواصل بفيديو "tik tok"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:43 م

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:45

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:43

  • عشاء

    19:13

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان