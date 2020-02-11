  • الثلاثاء 11 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر04:55 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وزارة المالية

"المالية": خفض دعم الكهرباء إلى 0%

الزمالك والترجى

فناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والترجي التونسي

جواهر

مفاجأة بشأن إصابة "جواهر" بسرطان الدماغ

عمر البشير الرئيس السوداني السابق

حكومة السودان تسلّم «البشير» إلى «الجنائية الدولية»

الملك سلمان وتميم

انهيار المفاوضات السعودية القطرية.. تعرف على السبب

الملك سلمان بن عبدالعزيز

أوامر ملكية جديدة في السعودية

نيمار

واقعة جنسية تهدد "نيمار"

البنا و راجح

تطور جديد في قضية الطالب راجح "شهيد الشهامة"

لينين الرملى

أول تعليق لـ زوجة لينين الرملى بعد وفاته

عنف النساء ضد الرجال

أخطر عنف للمرأة ضد الرجل تخليه "على الحديدة"

مفاجأة بشأن إصابة "جواهر" بسرطان الدماغ

الصفحة الأخيرة

جواهر
جواهر
Advertisements

محمد فضل - متابعات

أخبار متعلقة
#

من هي الفنانة جواهر التي أعلنت إصابتها بالسرطان؟

#

"أردوغان" يفجر مفاجأة بشأن جنوده في ليبيا

#

"آل الشيخ" يفجر مفاجأة بشأن شراء فريق مصري آخر

#

أولى مفاجآت مؤتمر برلين لـ"حفتر" و"السراج"

سادت حالة من الحزن والصدمة بين الفنانين والإعلاميين في الكويت، أمس، عقب نشر حساب يحمل اسم الفنانة الكويتية الشهيرة جواهر، أن السرطان الذي تعاني منه في الدماغ وأنه في مراحله الأخيرة.

وبعد تعليق فنانات وإعلاميات داعين لها بالشفاء العاجل، خرجت الفنانة جواهر الكويتية، عن صمتها لتؤكد أن وضعها بخير وليس كما يتم ترويجه بأنها في مراحلها الأخيرة.

وقالت الفنانة جواهر لصحيفة الأنباء الكويتية، إنها بخير وتخضع للعلاج بأحد المستشفيات البريطانية، معبرة عن صدمتها لما تداوله بعض المواقع عن سوء وضعها وبأنها في حالة خطرة والتهويل في تشخيص حالتها المرضية.

ووصفت جواهر ما تم تداوله عن خطورة حالتها بـ الكذب والافتراء بقصد الشهرة وتحقيق مشاهدات عالية، مطالبة بعدم تهويل الأمور ونقل معلومات صحيحة مراعاة لمشاعر أهلها وذويها الذين تؤثر بهم مثل هذه الأخبار.

وختمت الفنانة حديثها قائلة "أنا الحمد لله وكلت أمري لرب العالمين وهو قادر على كل شيء وأنا الحمد الله سعيدة بابتلاء ربي، لي لأن ربي إذا أحب عبده ابتلاه ولا أطلب منكم إلا الدعاء وعدم الكتابة عن شيء ما تعرفونه وتفتون فيه".

ونشرت صورة الحساب على صفحتها على "تويتر" وطالبت متابعيها بعمل بلاغات عليه لإغلاقه، حيث قالت :"يرجى عمل ريبورت سبام لهذا الاكاونت المريض الي مايخاف رب العالمين حسبي الله ونعم الوكيل".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» النوم بعد الأكل.. مشكلة تؤدي إلى عواقب خطيرة
» نيللي كريم عن يوسف شاهين: فنان مختلف
» شاهد.. "جلابية" منة فضالي تشعل السوشيال ميديا
» إصابة 9 أفراد من أسرة واحدة بكورونا بعد تناول وجبة
» مؤثر.. مقطع فيديو يحصد 45 مليون مشاهدة لطفلة ترى الثلوج لأول مرة
» الكشف عن فصيلة جديدة من الديناصورات في كندا
» بـ مهرجان أسوان.. أول ظهور لـ بشرى بعد أزمتها الصحية
» نجلاء بدر تثير الذعر بمهرجان أسوان: خايفة من كورونا
» اكتشاف طريقة جديدة ينتقل بها "كورونا"
» تشديدات أمنية أثناء محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة
» سمية الخشاب تشعل مواقع التواصل بفيديو "tik tok"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:43 م

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:45

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:43

  • عشاء

    19:13

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان