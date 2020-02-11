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أب وزوجته يجبران ابنتهما على الإنجاب دون زواج

أب وزوجته يجبران ابنتهما على الإنجاب دون زواج

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الطيب حسين

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كشفت وسائل إعلام تونسية، أن أسرة أجبرت ابنتها على الحمل بدون زواج، وجاء هذا على لسان رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر روضة العبيدي.

وقالت المسئولة إن عائلة الفتاة التي يتجاوز عمرها 18 عاما اتفقت مع الرجل وزوجته – بعد عدم تمكنهما من الإنجاب– على تأجير رحم ابنتها وإكراهها على إقامة علاقة جنسية معه لتُنجب له طفلا من صلبه يأخذه منها بعد الولادة.

وأشارت إلى أنّ الهيئة سجلت هذه الواقعة التي وصفتها بـ“الصادمة“، معتبرة أنّ هذه الظاهرة تُعدّ بعيدة نوعا ما عن ظاهرة تأجير الأرحام (الأم الحاضنة)، موضحة أنّ هذه الحادثة تندرج ضمن استغلال عائلة ابنتها للحصول على مقابل مادي، مؤكدة أنّه تم التصدي لهذه الجريمة وأنّ المولود سيبقى عند والدته.

وأفادت العبيدي بأنّ ”الرجل وزوجته سينالان حكما بالسجن لـ10 سنوات على الأقل، وبأنّ عقوبة عائلة الفتاة تتجاوز 15 سنة سجنا“.


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