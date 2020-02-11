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غضب بعد ظهور إنجي علي ونجلاء بدر في صور مثيرة على السرير

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إنجي علي ونجلاء بدر
إنجي علي ونجلاء بدر
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محمد فضل - متابعات

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تسببت الإعلامية إنجي علي في حالة غضب وهجوم عليها، بعدما نشرت صورًا لها برفقة الفنانة نجلاء بدر، أثناء نومهما على السرير سويًا، على هامش مهرجان أسوان لأفلام المرأة.

وظهرت إنجي علي ونجلاء بدر تحت "اللحاف" ويرفعان علامة النصر، خلال تواجدهما بأحد الفنادق الكُبرى بالمحافظة، حيث يتواجدان هناك للمشاركة في فعاليات المهرجان.

وعلقت على الصور قائلة: "عندما يكون النوم سلطان ويقع الإنسان في مستنقع سريره صداقة وعشرة سنين".

ونالت الصور هجوم متابعيها عليها، وعلق البعض ساخرًا :" اللى بتعملوه ده عيب وحرام".

ويشارك في مسابقة الفيلم الطويل، الأفلام التالية :”الفيلم الروائي “بعلم الوصول”، الفيلم الروائي Aga’s House “منزل آجا” في عرضه الأفريقي الأول، الفيلم الروائي Alice “أليس”، الفيلم التسجيلي Balole, The Golden Wolf “ذئب بالولي الذهبي”، فيلم التحريك Bombay Rose “زهرة بومباي”.

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