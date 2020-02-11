» الزمالك يوقع مع مهاجم جديد قبل السوبر الإفريقي

11 فبراير 2020 - 05:05 م

حرص أحمد حسام ميدو، نجم الفريق الكروي السابق بنادي الزمالك، على مداعبة متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

والتقى «ميدو»، ببعثة الزمالك في مطار القاهرة الدولي، قبل السفر إلى قطر، لمواجهة الترجي التونسي، في السوبر الإفريقي، من خلال رحلة "ترانزيت" لمطار عمان بالأردن، نظرًا لعدم وجود رحلات طيران مباشرة بين القاهرة والعاصمة القطرية "الدوحة".

ونشر ميدو صورة تجمعه بعدد من نجوم الزمالك، فرجاني ساسي، وطارق حامد، ومحمود علاء، بالإضافة إلى القائد محمود عبد الرازق "شيكابالا"، معلقًا عليها: "الزمالك يوقع مع مهاجم قديم جديد".

وغادرت بعثة الزمالك، مطار القاهرة الدولي، في تمام التاسعة صباحًا، متجهة إلى "الدوحة"، استعدادًا لمواجهة الترجي، يوم الجمعة المقبل، في تمام السادسة مساءً، باستاد الغرافة القطري، ببطولة كأس السوبر الإفريقي.