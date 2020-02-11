» السعودية تكشف عن إجراء متقدم بشأن "كورونا"

11 فبراير 2020 - 05:20 م

كشفت وسائل إعلام سعودية، أن وزارة الصحة بالبلاد تُجري أبحاثاً متقدمة؛ من أجل إيجاد عقار ضد فيروس "كورونا" المستجد.

زنقلت صحيفة "سبق" عن مصدر قوله، إن "الصحة" تواصل التنسيق مع الجهات المختبرية في العالم عند الوصول إلى نتائج دقيقة وناجحة تكلل تلك الجهود الطبية التي تبذلها وزارة الصحة.

وتابع أن مكونات اللقاح قد تكون قريبة من اللقاح الذي كافحت به الدول فيروس "سارس"، مشيرًا إلى أن اللقاحات تأخذ مدة حددها بالأشهر لأغراض الاختبار والتأكد من فعالية اللقاح، حتى يتم التوصل إلى نتيجة دقيقة تقضي على الفيروس.