داعش يزداد خطورة.. 29 عملية إرهابية خلال فبراير

أعلن مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، عن إجمالي العمليات الإرهابية التي وقعت في الأسبوع الأول من شهر يناير.

وقال المرصد في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء: إن مؤشر الإرهاب للأسبوع الأول من فبراير في الفترة من 1 إلى 7 فبراير شهد (29) عملية إرهابية ضربت (14) دولة حول العالم، ونفذتها (5) تنظيمات إرهابية، بالإضافة إلى (7) عمليات نفذت ضد مجهول، أدت إلى سقوط (181) ما بين قتيل ومصاب بالإضافة إلى (6) مختطفين.

وأشار إلى أن العراق حل في المرتبة الأولى على المؤشر بعدد (8) عمليات إرهابية بنسبة 27% من العمليات لهذا الأسبوع، نفذها تنظيم "داعش" في إشارة إلى تصاعد خطورة التنظيم مرة أخرى.

وتابع أن الصومال حلت في المرتبة الثانية من حيث الدول الأكثر تعرضًا للإرهاب بواقع (5) عمليات إرهابية وبنسبة 17% من العمليات، نفذتها حركة "شباب المجاهدين" المنتشرة هناك.

وأضاف بيان المؤشر أن أفغانستان جاءت في المرتبة الثالثة بواقع (3) عمليات إرهابية بما نسبته 10% من العمليات، نفذت حركة "طالبان" منها عمليتين إرهابيتين.

وفي السياق ذاته، جاءت كل من «سوريا والهند» في المرتبة الرابعة على مؤشر الإرهاب إذ شهدت كل منهما عمليتين إرهابيتين.

وتشهد سوريا على الجانب الآخر من المؤشر تصعيدًا في العمليات الإرهابية التي تستهدف المنشآت النفطية خاصة من قِبل تنظيم "داعش" ومجموعات إرهابية أخرى بداية من ديسمبر من العام الماضي.

وأوضح المؤشر أن تنظيم "داعش" كان أكثر التنظيمات تنفيذًا للعمليات خلال الأسبوع بواقع (13) عملية إرهابية وبنسبة 45% استهدفت مناطق (العراق-بريطانيا-نيجيريا-الكونغو الديمقراطية -الهند-سوريا)، إذ يستمر التنظيم في التصعيد من عملياته الإرهابية.

وأفاد بيان المؤشر أن الفئات المستهدفة في العمليات الإرهابية ركزت على استهداف المدنيين بواقع (13) عملية إرهابية بما نسبته 44% ظهرت متنوعة الأهداف على النحو التالي: (شخصيات عامة - تجمعات مدنية - تجمعات سكنية)، واستهدفت التنظيمات الارهابية قوات الشرطة بعدد (9) عمليات إرهابية بما نسبته 31% وقد ركزت على استهداف جهات محددة تمثلت في (مراكز أمنية - ثكنات شرطية - دوريات). وجاء في المرتبة الثالثة من حيث الفئات المستهدفة العمليات التي استهدفت قوات الجيش بعدد (5) عمليات إرهابية بنسبة 17% ركزت على ضرب أهدف محددة وهي: (كمين - ثكنة – معدات).