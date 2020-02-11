بالفيديو والصور.. استقبال حافل لبعثة الزمالك في قطر

11 فبراير 2020 - 05:26 م

وصلت بعثة الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك إلى العاصمة القطرية الدوحة استعدادًا لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي والمقررة إقامتها يوم الجمعة المقبل.

كانت بعثة الزمالك قد غادرت القاهرة صباح اليوم ومكثت البعثة ترانزيت لمدة ساعة في مطار عمان بالأردن قبل وصولها الدوحة.

ويرأس البعثة اسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة ويرافقها أعضاء المجلس هانى زادة وعلاء مقلد وحمادة أنور.

واحتشدت جماهير نادي الزمالك في العاصمة القطرية الدوحة على أبواب مطار الدوحة لاستقبال بعثة فريق الكرة الأول التي وصلت قطر اليوم.





وحرصت الجماهير على تشجيع ومساندة لاعبي الزمالك قبل خوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي والمقرر لها الجمعة المقبلة.







