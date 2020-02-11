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تأجيل محاكمة المتهمين بقتل «طالب الرحاب»

قضايا وحوادث

قضية طالب الرحاب
قضية طالب الرحاب
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أحمد سالم

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طالب الرحاب

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهم «أ. ح. ع»، وابنته، و6 متهمين آخرين، لاتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية «طالب الرحاب» لجلسة 10 مارس.

كان النائب العام السابق، المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة المتهم «أ. ح. ع»، وابنته و6 متهمين آخرين «محبوسين»، إلى المحاكمة الجنائية في القضية التي اشتهرت إعلاميًا بـ«قضية طالب الرحاب».

وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، الثلاثاء، أن تحقيقات النيابة العامة كشفت أن المتهمين قاموا، على إثر خلاف بين المتهم الأول والمجني عليه لكشف الأخير قيام المتهم بتزوير بطاقة تحقيق شخصية للهروب من تنفيذ حكم قضائي بالسجن، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، واستأجروا إحدى الشقق السكنية بمدينة الرحاب.

وتابع بيان النائب العام، أن المتهمين قاموا باستدراج المجني عليه إلى تلك الشقة عن طريق المتهمة الثانية «خطيبته وزميلته بإحدى الجامعات الخاصة»، ثم قاموا جميعًا بالاشتراك في قتله وأخفوا جثته بدفنها بحفرة أعدها المتهم الأول بالشقة كما قاموا بسرقة ما كان بحوزته من متعلقات عقب الواقعة.

واعترف المتهم الأول تفصيليًا بارتكاب الجريمة، بالاشتراك مع بقية المتهمين، وقام بتمثيل كيفية ارتكاب الواقعة على مسرح الجريمة أمام النيابة العامة.

وأحيل المتهمون جميعًا محبوسين للمحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وأحيلت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين.

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