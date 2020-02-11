شقاوة.. «الراجل اللي وراء مرتضى منصور» يشعل السوشيال ميديا

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الراجل اللي وراء مرتضى

«ده شقاوة قديمة ده» وعلى وقع هذه الجملة الشهيرة تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطعًا ساخرًا يظهر فيه رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور وهو يوبخ أحد الأشخاص بسبب تدخله غير المبرر أثناء حديثه لوسائل الإعلام.

وكان الرجل يقف بجوار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أثناء حديثه بعد مباراة لوسائل الإعلام، وحينما يتحدث «منصور» يعلق عليها بكلمتين بمنتهى العفوية والإبداع اللحظى وبدون تفكير ولا تحضير لينتزع ابتسامات وضحكات الجميع.

وأطلق على هذا الرجل اسم شقاوة قديمة وده أشهر تعليق قاله لرئيس الزمالك نظرا لعدم معرفة أى من المتواجدين عن اسمه وكيف وصل لهذا المكان مع الصحفيين والإعلاميين.

وقال عبد الرحمن محمد الشهير بـ«شقاوة قديمة» إنه مشجع متعصب للنادي الأهلي منذ صغره، مشيرًا إلى أن عمله كمتعهد لتوريد الفاكهة إلى المقصورة الرئيسية لاستاد القاهرة هو سبب وجوده في مدرجات المقصورة الرئيسية خلال مباراة الزمالك ومازيمبي.

وأضاف عبد الرحمن الذي جمعه فيديو شهير مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن الأخير كان جاره في منطقة روض الفرج منذ سنوات طويلة وكان يتخيل أن رئيس نادي الزمالك سيتعرف عليه عند رؤيته لكنه تجاهله.

وأثار عبد الرحمن محمد ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الماضي وتحولت جملته “ده شقاوة قديمة” التي وجهها إلى رئيس نادي الزمالك إلى تريند واستخدمت في عمل الكوميكس والنكات على مواقع التواصل.


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