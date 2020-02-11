» البرلمان ينتفض ضد «الصحة» بعد إهانة نائب

طالب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الحكومة، بتقديم رد، غدًا الأربعاء، عما بدر من أحد موظفي مكتب وزيرة الصحة تجاه أحد النواب من رد غير لائق.

وقال «عبدالعال» خلال الجلسة العامة، الثلاثاء: «لو كان هذا المجلس على قلب رجل واحد كان الناس سمعت بس للأسف».

وأضاف: «جاء لي نائب غاضب ويشتكي أنه كان في مكتب أحد الوزراء، والوزير رفض مقابلته، وخرج إليه موظف، وقال له كلمة لن أذكرها هنا، وأنا طلبت من هذا الوزير رد بشأن هذا الموظف، ولو لم يأتي الرد صباح غدًا الأربعاء، فسيتم إثارة الموضوع في الجلسة العامة المقبلة، وإذا صدق رد الموظف للنائب فستكون هناك وقفة ولا يمكن أن أرجع فيها بشأن هذا الموضوع».

وعلّق النائب فتحي قنديل، موضحًا أنه النائب المقصود، والوزير هو وزيرة الصحة، والموظف قال له: «لا أنت ولا المجلس بتاعك تقدروا تفصلوني من شغلي».