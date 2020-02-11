» موعد مباراتي الزمالك والترجي بدوري الأبطال

11 فبراير 2020 - 06:11 م

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» موعد مباراتي الذهاب والإياب بين الزمالك ونظيره الترجي التونسي في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحدد الكاف يوم 28 فبراير الجاري موعدًا للقاء الذهاب بين الزمالك والترجي حيث ستقام المباراة في مصر على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين على ملعب رادس في تونس يوم 6 مارس المقبل.

ويستعد الزمالك لملاقاة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل على لقب بطولة كأس السوبر الأفريقي على ملعب الغرافة في العاصمة القطرية الدوحة .