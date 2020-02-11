يوفنتوس يُجدد تعاقده مع نجمه 4 سنوات

11 فبراير 2020 - 08:32 م

جدد مسئولو يوفنتوس الإيطالي تعاقدهم بشكل رسمي مع البولندى فويتشيك تشيزني حارس مرمى الفريق حتى عام 2024 بعد تألقه خلال الفترة الماضية.

الحارس البولندي وصل إلى البيانكونيري في 2018 بعد أن لعب لآرسنال وروما من قبل، وشارك بشكل أساسي بداية من الموسم الماضي مع رحيل بوفون،بعد عودة بوفون هذا الموسم من باريس سان جيرمان، حافظ تشيزني على مكانه كـ حارس أساسي، ووصل للمباراة 84 بمواجهة هيلاس فيرونا الماضية.

تشيزني فاز مع يوفنتوس ببطولة الدوري مرتين وكأس إيطاليا والسوبر الإيطالي، وحافظ على نظافة شباكه في الدوري الإيطالي خلال 61 مباراة.

فويتشيك تشيزني يستعد لدخول العام الـ30 في أبريل القادم، وهو حارس أساسي ليوفنتوس، بعد تألقه في الموسم الماضي والحالي.