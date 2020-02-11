أول تعليق من الإحصاء على تخطي الـ 100 مليون نسمة

قال خيرت بركات، رئيس جهاز التعبئة والإحصاء، إن هناك حاجة ماسة لخفض مستوى الخصوبة الحالي من 3.4 لكل سيدة في سن الإنجاب ليصل إلى 2.1 مولود لكل سيدة وصولًا لـ1.3 مولود لكل سيدة بحلول عام 2030 حتى لا يتراجع نصيب الفرد في الخدمات الصحية والتعليمية.

وشدد بركات في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر الإعلان عن وصول سكان مصر إلى 100 مليون نسمة، على ضرورة اهتمام الدولة بقضية الزيادة السكانية كقضية قومية وحشد دعم سياسي لها من قبل جميع الوزارات والجهات المعنية، وإعادة إصدار قانون يحدد مسئوليات الوزارات ودورها في تنفيذ سياسات التي تتخذها الدولة وتوفير الاستثمارات اللازمة للتوسع في تصنيع وسائل تنظيم الأسرة محليًا، وتفعيل دور رجال الدين لتصحيح المعتقدات الدينية الخاطئة بشأن عملية تنظيم الأسرة.