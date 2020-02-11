ونجاة متحدث البرلمان.. مصرع قيادي حزبي سقط به "أسانسير" في السويس

أحمد سالم
لقي اللواء حسن ناجى نائب رئيس حزب الحرية المصري، ومدير مباحث القليوبية السابق مصرعه منذ قليل، إثر سقوط المصعد (الأسانسير) وهو بداخله أثناء افتتاح مقر لحزب الحرية المصري بمحافظة السويس.
وفي نفس الحادث أصيب النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، وأحمد مهنا، أمين عام حزب الحرية اللذان كانا رفقته بالمصعد.
وشغل اللواء حسن ناجى رئاسة مدينة شبرا الخيمة والسكرتير العام لمحافظة القليوبية سابقا ونائب رئيس حزب الحرية المصري.
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