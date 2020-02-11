» أبطال آسيا.. النصر يتعادل إيجابيًا مع السد القطري

11 فبراير 2020 - 08:46 م

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق مباراة النصر السعودي أمام السد القطري التي جمعت الجانبين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا.

افتتح عبد الرزاق حمد الله التسجيل سريعًا للنصر بعد 7 دقائق فقط من البداية، بعدها نجح السد في التعادل عقب دقيقتين فقط بواسطة مهاجمه الجزائري بغداد بونجاح.

ومع بداية الشوط الثاني تقدم حسن الهيدوس لصالح السد عند الدقيقة الـ48، لكن النصر أدرك التعادل بعد 5 دقائق بواسطة عبد الرحمن عبيد.

وأهدر لاعبو النصر عددًا من الفرص لانتزاع الفوز والنقاط الثلاث لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.

بهذه النتيجة يحتل الفريقان المركزين الثاني والثالث في المجموعة الرابعة خلف المتصدر سباهان الإيراني بـ3 نقاط وأمام العين متذيل الترتيب دون أي نقطة.

ويحل النصر سيحل ضيفًا على العين في استاد هزاع بن زايد في الإمارات خلال الجولة القادمة، فيما سيستضيف السد فريق سباهان على ملعبه استاد جاسم بن حمد بنادي السد.