تطور جديد.. مصر تستعين بخبرائها الدوليين في أزمة سد النهضة

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سد النهضة

إثيوبيا

الخارجية المصرية

كشفت وزارة الخارجية قبل قليل، عن عقد وفد التفاوض المصري في مباحثات سد النهضة، اجتماعًا اليوم ضم خبراء مصريين دوليين لبحث ملف سد النهضة.

وقالت الخارجية في بيان، إنه فور وصول وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي إلى واشنطن فجر اليوم، تم عقد اجتماع تنسيقي بين الفريق التفاوضي المصري، وبين خبراء قانونيين دوليين مصريين، وكذلك خلية العمل القانونية بوزارة الخارجية، للوقوف على آرائهم واقتراحاتهم إزاء مشروع الاتفاق.

ويضم الفريق التفاوضي المصري، ممثلين عن وزارتي الخارجية والري والمخابرات العامة، فضلاً عن خبراء القانون الدولي، وأساتذة الجامعات المصرية.

وجاء الاجتماع للنظر فى مشروع الاتفاق الخاص بملء وتشغيل سد النهضة على ضوء نتائج مفاوضات اللجان القانونية التي عقدت في واشنطن على مدار الأسبوعين الماضيين بما في ذلك الاقتراحات المختلفة المطروحة من جانب إثيوبيا والسودان ونقاط الاتفاق والخلاف فى المواقف بين الدول الثلاث.

وعن التواصل مع خبراء قانونيين دوليين مصريين، قال بيان الخارجية إنه للوقوف على آرائهم واقتراحاتهم ازاء مشروع الاتفاق.

وذكر البيان أنه من المنتظر أن تبدأ غدًا في واشنطن الاجتماعات الرسمية لوزراء الخارجية والري والوفود القانونية والفنية المرافقة لها بدعوة من وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن لمواصلة التفاوض على مشروع اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.

وتستضيف الولايات المتحدة فى مفاوضات سد النهضة، بمشاركة البنك الدولي يومي 12و13 فبراير 2020.

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