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الرياض:القبض على 222 بينهم 96 فتاة بملابس غير لائقة

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الشرطة السعودية- أرشيفية
الشرطة السعودية- أرشيفية
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محمد فضل- متابعات

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السعودية

الشرطة

الرياض

ملابس

الذوق العام

في إطار تنفيذ قانون "الذوق العام" الذي أُقر في الممكلة العربية السعودية مؤخرًا، ألقت الشرطة بمنطقة الرياض القبض على 222 مخالفًا بينهم 96 فتاة، بتهمة الإخلال بالذوق العام وارتداء ملابس غير لائقة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم، شاكر بن سليمان التويجري أنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (444) بتاريخ 1440/8/4هـ ، فقد جرى خلال الشهر المنصرم ضبط (222) مخالفًا، (126) رجلًا و(96) امرأة.

وأوضح أن المخالفات اشتملت على ارتداء ملابس غير لائقة في أماكن عامة، وقد تم إيقاع العقوبات المقررة بحق المخالفين.


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