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«الطيران» تستعين بشيخ وقس في «احتراق طائرة»

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سيناريو إحراق طائرة ركاب
سيناريو إحراق طائرة ركاب
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أحمد سالم

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الطيران

الغردقة

مطار شرم الشيخ

احتراق طائرة

استعانت وزارة الطيران المدني بالتنسيق مع مطار الغردقة الدولي بشيخ وقس خلال تنفيذ السيناريو النهائي لإجراء تجربة حادث احتراق طائرة ركاب بمطار الغردقة والتعامل معه، بالاستعانة بمجسم لطائرة ركاب.

وبينما كانت أجهزة الإطفاء والدفاع المدني تعمل على إطفاء الحريق الذي نشب بطائرة ركاب بمطار الغردقة الدولي تمت الاستعانة بأحد الشيوخ من مديرية الأوقاف، وأحد القساوسة من مطرانية الغردقة، وعدد من المترجمين للقيام بجلسات تأهيل نفسي وديني للناجين من الحادث والتخفيف عنهم من هول الصدمة التي تعرضوا لها.

حيث خصصت الشركة المصرية للمطارات صالة الوصول الداخلي لتكون مقرًا لاستقبال الناجين وتهدئتهم واستقبال أهالي وأقارب الناجين ويقوم الشيخ بتلاوة عدد من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة لتخفيف هول الصدمة على الناجين من الحادث وتذكيرهم بأنه قضاء الله وأن المؤمن مصاب والصبر عند البلاء والرضا بالقضاء فيما يقوم أحد القساوسة بتذكير المصابين المسيحيين بتعاليم المسيح إذا تعرضوا للمصائب والكوارث والصبر على كل مكروه ومصيبة.

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