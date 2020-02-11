مات في الأسانسير.. تفاصيل مصرع مدير مباحث القليوبية السابق

11 فبراير 2020 - 09:15 م

في حادث مأساوي وصادم، لقى اللواء حسن ناجى نائب رئيس حزب الحرية المصرى، و مدير مباحث القليوبية السابق، مصرعه إثر سقوط المصعد (الأسانسير) وهو بداخله أثناء افتتاح مقر لحزب الحرية المصرى بمحافظة السويس وعقد لجاء جماهيري.

أعلن ذلك الكاتب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، حيث كتب عبر حسابه على "تويتر" :" حادث مأساوي تعرض له الزملاء قيادات حزب الحريه الذين كانوا يعقدون لقاء جماهيريا في السويس ،بعد ان هبط الاسانسير بالدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب ومعه النائب محمد المصري من الدور السادس بسلام ،وعندما صعد الأسانسير للإتيان بنائب رئيس الحزب لواء حسن ناجي والأمين العام أحمد مهنا".

وتابع "بكري" :" سقط الأسانسير وتوفي لواء حسن ناجي علي الفور وأصيب أحمد مهنا إصابات بسيطه ،تغمد الله الفقيد برحمته والعزاء للأسرة ولحزب الحرية".

وشغل اللواء حسن ناجى رئاسة مدينة شبرا الخيمة والسكرتير العام لمحافظة القليوبية سابقا ونائب رئيس حزب الحرية المصرى .

سقط الأسانسير وتوفي لواء حسن ناجي علي الفور وأصيب أحمد مهنا إصابات بسيطه ،تغمد الله الفقيد برحمته والعزاء للأسرة ولحزب الحريه — مصطفى بكري (@BakryMP) February 11, 2020





حادث مأساوي تعرض له الزملاء قيادات حزب الحريه الذين كانوا يعقدون لقاء جماهيريا في السويس ،بعد ان هبط الاسانسير بالدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب ومعه النائب محمد المصري من الدور السادس بسلام ،وعندما صعد الأسانسير للإتيان بنائب رئيس الحزب لواء حسن ناجي والأمين العام أحمد مهنا — مصطفى بكري (@BakryMP) February 11, 2020