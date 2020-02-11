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ابن يحتجز عائلته تحت تهديد السلاح بالسعودية

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تهديد السلاح

احتجاز عائلة

شهدت المملكة العربية السعودية واقعة مؤسفة، عندما احتجز أحد الأبناء أفراد عائلته تحت تهديد السلاح اليوم الثلاثاء.

ووقعت الحادثة في مدينة حائل، قبل أن يتمكن رجال الشرطة من تحرير أفراد العائلة، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقالت وسائل الإعلام إن العائلة أبلغت الشرطة في بداية الأمر بخطورة أحد أبنائها لكونه مريضا نفسيا، مضيفة أن الابن الذي يتلقى العلاج من مرض نفسي بأحد مستشفيات المدينة، هدد أفراد عائلته بالسلاح الذي كان بحوزته في حال تم القبض عليه من قبل الشرطة.

ونجح رجال الشرطة الذين وصلوا للمنزل في امتصاص غضب الابن وطمأنته، قبل أن يتمكنوا من السيطرة عليه داخل الغرفة التي كان يحتجز فيها أفراد عائلته معه.

وتسببت حوادث سابقة تورط بها مرضى نفسيون مع عوائلهم، وبعضها وصل حد القتل، بانتقادات لاذعة للمسؤولين عن علاج أولئك المرضى وتركهم طلقاء، بدلًا من احتجازهم في مراكز طبية متخصصة.


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