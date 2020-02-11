» بيراميدز يتخطى المقاولون العرب بهدفين

11 فبراير 2020 - 09:41 م

حقق فريق بيراميدز فوزًا هامًا على المقاولون العرب، بهدفين دون رد، فى المباراة التي جمعتهما على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدورى العام.

تقدم محمد حمدى بالهدف الأول لبيراميدز فى الدقيقة 36 ، قبل أن يعزز جون أنطوى بالهدف الثانى لفريقه فى الدقيقة 40

جاء الشوط الأول مليئاً بالندية والإثارة بين الفريقين، وشهد هجوم متبادل على مرمى الفريقين، وأهدر كل منهما العديد من الفرص، حتى إبتسم الحظ لبيراميدز ليسجل هدف التقدم برأس المدافع الأيسر محمد حمدى بعد تلقيه عرضية رائعة من أحمد توفيق، وإستمر الهجوم المكثف من قبل بيراميدز

ونجح جون أنطوى فى استغلال خطأ مدافع المقاولون محمد سمير وإنفرد بحارس المقاولون حسن شاهين ليسكن الكرة داخل الشباك معلنا عن الهدف الثانى لبيراميدز .

بدأ المقاولون العرب الشوط الثانى بهجوم ضاغط سعيا لتضييق الفارق وإدراك التعادل أمام بيراميدز وشكلت هجماته خطورة بالغة على مرمى المهدى سليمان، ولكن التنظيم الدفاعى من قبل لاعبى بيراميدز، أفسد كل محاولات الذئاب للوصول لمرمى المهدى سليمان .

فى المقابل إعتمد لاعبو بيراميدز على الهجمات المرتدة وإستغلال المساحات الخالية فى دفاعات المقاولون العرب، وشكلت تحركات عبدالله السعيد وجون أنطوى والبديل دودو الجباس بعض الخطورة على مرمى حسن شاهين، فيما نجح المهدى سليمان فى إنقاذ مرماه من أكثرة من هجمة خطرة لصالح المقاولون، لتنتهى المباراة بفوز بيراميدز بهدفين نظيفين

بهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى 29 نقطة أبقت عليه فى المركز الرابعبجدول الترتيب بينما تجمد رصيد المقاولون عند 32 نقطة حافظ بها على ترتيبه فى المركز الثانى خلف الأهلى المتصدر .