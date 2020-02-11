تطورات مثيرة بأزمة محمد رمضان والطيار الموقوف

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الطيار الموقوف مدى الحياة: "محمد رمضان خرب بيتي"

أكد الطيار أشرف أبو اليسر، صاحب واقعة طائرة الفنان محمد رمضان، أنه لم يطلب أى أموال من محمد رمضان أو غيره، قائلا: "تاريخي ووضعي انتهى بفصلي من الشغل بسببه".
وأضاف الطيار الموقوف مدى الحياة "لم أطلب أى أموال منه.. والطائرة الخاصة لم يكن بها حاجب بين مكان الطيار والراكبين"، مؤكدا أن محمد رمضان دخل عليه أثناء تواجد مساعد الطيار فى الحمام، وطلب منه أخذ صورة معه، ولكن محمد رمضان نشر الصورة دون علمه أو موافقته في فيديو وأغنية".
وأشار "أبو اليسر"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز خلال برنامج "90 دقيقة"، إلى أن محمد رمضان طلب أخذ صورة، وقولت للفنان دى لو اتنشرت هتقفل بيوت، ورغم ذلك قام بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أن ما فعله "رمضان" يعد أمرا يخالف الأعراف، وهو أن ينشر فيديو غير حقيقي مفبرك حتى ظهر أناس يدعون أن محمد رمضان هو من قاد الطائرة، قائلا إن تصرف محمد رمضان أدى إلى أذية الكثير وغلق الكثير من البيوت.
ولفت "أبو اليسر" إلى أنه كان ينتظر أن يتواصل معه الفنان لحل الأزمة سويا، مشيرا إلى أن مساعد محمد رمضان هو فقط من تواصل معه للعمل في إحدى شركات الطيران، وأرسل الـcv الخاص بي لهم".

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