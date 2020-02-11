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بالفيديو..

وزيرة الصحة تكشف حالة 700 شخص في الحجر الصحي

الحياة السياسية

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
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المصريون ـ متابعات

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قالت د. هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أنه حتى هذه اللحظة لم يثبت وجود أي حالة إصابة بفيروس "كورونا الجديد" في مصر.
وأضافت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، أن كل الموجودين في الحجر الصحي، وعددهم 700 شخص، منهم 350 عاملًا، وحوالي 362 عائدًا من الصين وكل طاقم الطائرة، "بخير".
وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أنها تقوم بالمتابعة المستمرة مع الحجر الصحي في مرسى مطروح، من خلال "الفيديو كونفراس"، مؤكدة أنه عند ظهور أي أعراض، مثل ارتفاع درجة الحرارة يتم فورًا التوجه إلى مستشفى الإخلاء لإجراء التحاليل اللازمة، والحمد لله ثبت سلبية كافة التحليلات والفحوصات للحالات التي ذهبت إلى مستشفى الإخلاء، وتم عودتها مرة أخرى إلى منطقة "الحجر الصحي".
وأضافت وزيرة الصحة، أنها تحرص دائمًا على المرور بنفسها على المستشفيات وعدم الاكتفاء بالتقارير التي تصل إلى مكتبها، مؤكدة اهتمامها بالجولات لنقل أفكارها بشكل مباشر للمسئولين بالمستشفيات.
وكشفت "زايد" أنه بانتهاء عام 2020، سوف تكون هناك 6 محافظات تُطبق منظومة التأمين الصحي الشامل، وهي محافظات: "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وجنوب سيناء، والأقصر".

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