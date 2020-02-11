سيدة سعودية تشعل مواقع التواصل بهذا التصريح الصادم

قالت سيدة سعودية، من خلال مقطع فيديو نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، إن المملكة العربية السعودية حرة في اتخاذ قرارتها، وعدم حق أي دولة أخرى التدخل في شئونها، حتى إذا تعلق الأمر بإنشاء بارات في مكة المكرمة.
وأضافت السيدة التي تدعى "شما"، في مقطع فيديو بثته عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات": "إحنا أحرار، إنشا لله الدولة تفتح بارات في مكة، وبرا مكة وبرا الحرم وبرا المسجد، إحنا أحرار ما حدا له دخل فينا وفي شؤوننا، انتوا لكوا فقط المسجد، تؤدون فرائضكم، وتخرجون، بلدنا ما حد يدخل فيها".
وتابعت: "انتوا فاكرينا رسل، تدخلوا في الصغيرة والكبيرة ليه، بلد الحرمين مش بلدكم إحنا أحرار محدش يفرض علينا الدين، ما لكم شغل لو نفتح بارات في مكة والمدينة". وشهدت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بين الهجوم على السيدة أو تأييدها، وعلق البعض: "مكة والمدينة تخص كل المسلمين"، و"إيه اللي بتقوله ده، البلد خسارة فيكي"، فيما قال آخرون: "السعودية حرة"، و"مش من حق التدخل في أمورنا الداخلية".