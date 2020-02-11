سيدة سعودية تشعل مواقع التواصل بهذا التصريح الصادم

وتابعت: "انتوا فاكرينا رسل، تدخلوا في الصغيرة والكبيرة ليه، بلد الحرمين مش بلدكم إحنا أحرار محدش يفرض علينا الدين، ما لكم شغل لو نفتح بارات في مكة والمدينة".







وشهدت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بين الهجوم على السيدة أو تأييدها، وعلق البعض: "مكة والمدينة تخص كل المسلمين"، و"إيه اللي بتقوله ده، البلد خسارة فيكي"، فيما قال آخرون: "السعودية حرة"، و"مش من حق التدخل في أمورنا الداخلية".