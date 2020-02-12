  • الأربعاء 12 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر02:02 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
فيروس

طبيبة مناعة تفجر مفاجأة صادمة عن فيروس "يارا"

إنشاء أول مصنع لصناعة سيارات الإسعاف في مصر

التفاصيل الكاملة لرشوة نائب رئيس هيئة الإسعاف

المملكة العربية السعودية

سيدة سعودية تشعل مواقع التواصل بهذا التصريح الصادم

محمد رمضان

تطورات مثيرة بأزمة محمد رمضان والطيار الموقوف

الدكتور صلاح حسب الله

"متحدث البرلمان" يكشف تفاصيل نجاته من الموت

الديهي

"الديهي": هذا الأمر الخطير صفعة على وجه "أردوغان"

وفاة سعودية بـ«كورونا» ترفع ضحاياه لـ446 حالة

"الصحة العالمية" تمنح فيروس "كورنا" اسم جديد.. تعرف عليه

بركات ومعوض

«كافية.. كوافير.. معرض سيارات».. لاعبون يرفعون شعار «الكرة ملهاش آمان»

اللواء حسن ناجي

مات في الأسانسير.. تفاصيل مصرع مدير مباحث القليوبية السابق

سد النهضة

تطور جديد.. مصر تستعين بخبرائها الدوليين في أزمة سد النهضة

مجلس الأمن يدين محاولات تصدير النفط بليبيا

عرب وعالم

أكاديمي: داعش يتوسع في سيطرته على النفط الليبي
أكاديمي: داعش يتوسع في سيطرته على النفط الليبي
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

مسودة بريطانية بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار بليبيا

#

الهند تطالب الصين بعدم إثارة قضية كشمير في مجلس الأمن

#

إجراءات مصرية بشأن التدخل العسكري الخارجي بليبيا

#

رسميا.. إيران تبلغ مجلس الأمن بمواصلة برامجها الباليستية

أدان مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، "محاولات تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة من ليبيا بصورة غير مشروعة، من جانب المؤسسات غير الخاضعة لسلطة حكومة الوفاق الوطني الليبية".
جاء ذلك في قرار اعتمده المجلس، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بموافقة 14 دولة من بين إجمالي أعضاء المجلس (15 دولة)، وامتناع روسيا عن التصويت.
ومدد المجلس في قراره الذي حمل الرقم "2509" حظر تصدير السلاح إلى ليبيا حتى 30 أبريل/نيسان 2021.
ودعا القرار "جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى "الامتثال التام لحظر توريد السلاح وأن تمتنع عن التدخل في النزاع وأن تتوقف عن أي إجراءت تفاقم الصراع".
كما أكد قرار المجلس أن "الحالة في ليبيا لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين".
وأعرب عن "القلق من الأنشطة التي يمكن أن تضر بسلامة ووحدة المؤسسات الليبية والمؤسسة الوطنية للنفط".
وشدد على ضرورة أن "تضطلع حكومة الوفاق الليبية على سبيل الاستعجال برقابة حصرية وفعلية على المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار".
وفي وقت سابق، اتهم مصطفى صنع الله، مدير مؤسسة النفط الليبية (تابعة لحكومة الوفاق)، في تصريحات صحفية، حكومة عبد الله الثني الموازية بعقد اتفاقيات مع شركات مصرية وإماراتية لبيع نفط ليبيا لها بأسعار أقل من السوق العالمي.
كما مدد قرار مجلس الأمن ولاية فريق الخبراء المعني بالعقوبات على ليبيا حتى 15 مايو/أيار 2021، على أن يقدم الفريق تقريرا إلى المجلس في موعد أقصاه 15 سبتمبر/أيلول المقبل.
وتعاني ليبيا من صراع مسلح، حيث تنازع مليشيات خليفة حفتر، حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا.
ولم يلتزم حفتر بوقف لإطلاق النار، بدأ في 12 يناير/ كانون ثاني الماضي بمبادرة تركية روسية، ولا بنتائج مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، في 19 من الشهر ذاته، ومن بينها وقف الأعمال العسكرية والعودة إلى المسار السياسي لمعالجة النزاع. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» المخابرات الأمريكية تجسست على السادات في «كامب ديفيد»
» الحكومة الصينية: تفشي "كورونا" قد يبلغ ذروته قريبًا
» قصة صور شيخ الأزهر والسيدة التي أشعلت مواقع التواصل
» الفنانة الكبيرة شويكار: "مكسوفة أظهر على التليفزيون"
» "أبو مازن": مستعد لبدء مفاوضات مع الإسرائيليين
» السودان.. النائب العام يحسم جدل تسليم "البشير"
» "الباز": محمد رمضان بيمثل في فيديو أزمة الطيار الموقوف
» شقيق الراحل علاء ولي الدين: هذا ما فعله "هنيدي" معنا
» أول تعليق من والد الطفلة رقم 100 مليون في مصر
» شقاوة.. «الراجل اللي وراء مرتضى منصور» يشعل السوشيال ميديا
» انخفاض كبير في سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:20 ص

  • فجر

    05:20

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:44

  • عشاء

    19:14

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان