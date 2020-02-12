» الفنانة الكبيرة شويكار: "مكسوفة أظهر على التليفزيون"

12 فبراير 2020 - 12:40 ص

طمأنت الفنانة الكبيرة شويكار، جمهورها، بعد شائعات تدهور حالتها الصحية، مؤكدة أنها بصحة جيدة، وتتابع العديد من المسلسلات وبرامج التوك شو، مشيرة إلى أن صحتها جيدة، معقبة: "مفيش ولا برد ولا كسر ولا أي أحجة من الحجات دي".

وتابعت "شويكار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء، أنها ستعود مرة أخرى للأعمال الدرامية من خلال مسلسل إذاعي، معقبة: "أتكسف أطلع على التليفزيون، بقالي كتير ما طلعتش".

وأضافت: "الجمهور حاجة كبيرة جدًا، ومحترم جدًا، وبشكر كل من يسأل عني، وكفاية أنكم فاكريني".

