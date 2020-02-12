التفاصيل الكاملة لرشوة نائب رئيس هيئة الإسعاف

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المصريون ـ متابعات

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علق الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف، على رفض نائب رئيس هيئة الإسعاف الدكتور عمرو رشيد الحصول على رشوة 4 ملايين جنيه، قائلًا: "نائب رئيس هيئة الإسعاف قيادة شابة واعدة ومثال يحتذى به أداءً طبيبًا وقائدًا، مهما قلت عنه مش هقدر أوفيه حقه"
وأضاف "جاد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أنه لن يستطيع الحديث عن تفاصيل الرشوة، لأن هذا الأمر أصبح الآن في يد القضاء.
وأشار إلى أن نائب رئيس هيئة الإسعاف عُرض عليه فرصة غير أخلاقية لبيع بلده وضميره في سبيل الحصول على مبلغ كبيره، ولكنه رفض هذا الأمر، وأبلغ هيئة الرقابة الإدارية.

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