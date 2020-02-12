التفاصيل الكاملة لرشوة نائب رئيس هيئة الإسعاف

12 فبراير 2020 - 12:30 ص

علق الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف، على رفض نائب رئيس هيئة الإسعاف الدكتور عمرو رشيد الحصول على رشوة 4 ملايين جنيه، قائلًا: "نائب رئيس هيئة الإسعاف قيادة شابة واعدة ومثال يحتذى به أداءً طبيبًا وقائدًا، مهما قلت عنه مش هقدر أوفيه حقه"



وأضاف "جاد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أنه لن يستطيع الحديث عن تفاصيل الرشوة، لأن هذا الأمر أصبح الآن في يد القضاء.

