» الحكومة الصينية: تفشي "كورونا" قد يبلغ ذروته قريبًا

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بعد "كورونا".. تفشي فيروس جديد فى الصين

قال خبير صيني بارز، يوم الثلاثاء، إن انتشار فيروس «كورونا» الجديد في الصين قد يبلغ ذروته قريبا، في حين ارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس متجاوزا ألف حالة.
وأضاف تشونغ نانشان كبير مستشاري الحكومة الصينية، وخبير الأوبئة الذي سطع نجمه بسبب دوره في مكافحة وباء التهاب الجهاز التنفسي الحاد «سارس» في 2003، أنه يأمل أن يبلغ الوباء ذروته في شهر فبراير الجاري، ليستقر قبل أن يأخذ في التراجع.
وواجهت الشركات الصينية صعوبات في العودة إلى العمل، بعد عطلة رأس السنة القمرية التي جرى تمديدها، في حين أبدت مئات الشركات الصينية الحاجة لقروض تصل إلى مليارات الدولارات للحيلولة دون انهيارها.
وبدأ تسريح العاملين على الرغم من تأكيدات الرئيس الصيني شي جين بينغ، بأنه لن يكون هناك أي تسريح للعمالة على نطاق واسع.
وتوفي 108 أشخاص بسبب الفيروس التاجي في البر الرئيسي الصيني، أمس الاثنين، وهو مستوى يومي قياسي، ليصل إجمالي عدد حالات الوفاة بسبب المرض إلى 1016 في الصين. وجميع حالات الوفاة باستثناء 5 وقعت في إقليم هوبي مركز انتشار المرض الواقع في وسط البلاد.

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