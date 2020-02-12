» فنان شهير يحرج زوجته أمام الجميع .. والجمهور يهاجمه

12 فبراير 2020 - 07:11 ص

تعرض الفنان باسم ياخور لهجوم شديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تعليق اعتبره البعض غير موفق .



ونشر الفنان السوري باسم ياخور عبر حسابه بـ"انستجرام" صورة له مع زوجته ، معلقا: الحلو ما بيخبي حالو.



وتلقى ياخور العديد من التعليقات ، إلى أن علقت زوجته على الصورة ببعض صور القلوب .



ليرد "ياخور" على تعليق زوجته قائلا: عم أحكي عن حالي.



وشن عدد من متابعي ياخور هجوما شرسا عليه كان أبرزه من إحدى المتابعات التي اتهمته بعدم احترام المرأة.

