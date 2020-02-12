جدل بسبب برومو برنامج جابر القرموطي الجديد

12 فبراير 2020 - 07:16 ص

قال الإعلامي جابر القرموطي إنه سوف يعود للشاشة قريبا وخلال أيام من خلال برنامج يقدمه عبر شاشة قنوات الحياة .



ويعود القرموطي ببرنامج يسمى "الكلام على ايه" ، حيث طرح تامر مرسي - رئيس مجلس إدارة شركة إعلام المصريين المالكة لقناة الحياة - البرومو الخاص بالبرنامج .



و تضمن البرومو حوارًا تخيليا مثيرا بين "القرموطي" وبين مسئول بإحدى القنوات .



حيث يظهر "القرموطي" مع شخص يبدو أنه مسئول كبير بإحدى القنوات ، ويقترح عليه برنامجا يتحدث عن السياسة وينتقد أداء الحكومة ، لكن المسئول يرفض فكرة البرنامج ، ويقترح عليه برنامجا فنيا.



البرومو:



