جدل بسبب برومو برنامج جابر القرموطي الجديد

أحمد عادل شعبان
قال الإعلامي جابر القرموطي إنه سوف يعود للشاشة قريبا وخلال أيام من خلال برنامج يقدمه عبر شاشة قنوات الحياة .
ويعود القرموطي ببرنامج يسمى "الكلام على ايه" ، حيث طرح تامر مرسي - رئيس مجلس إدارة شركة إعلام المصريين المالكة لقناة الحياة - البرومو الخاص بالبرنامج .
و تضمن البرومو حوارًا تخيليا مثيرا بين "القرموطي" وبين مسئول بإحدى القنوات .
حيث يظهر "القرموطي" مع شخص يبدو أنه مسئول كبير بإحدى القنوات ، ويقترح عليه برنامجا يتحدث عن السياسة وينتقد أداء الحكومة ، لكن المسئول يرفض فكرة البرنامج ، ويقترح عليه برنامجا فنيا.
البرومو:
ظهر12:14 م
فجر
05:20
شروق
06:44
ظهر
12:14
عصر
15:20
مغرب
17:44
عشاء
19:14