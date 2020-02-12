تعليق ميدو المسيء يستفز نجم منتخب مصر: خليك في فرقتك

12 فبراير 2020 - 07:27 ص

واصل أحمد حسام (ميدو) - المدير السابق لفريق مصر المقاصة - توجيه الانتقادات إلى أحمد حسن كوكا - مهاجم منتخب مصر - بعد الهدف الذس أحرزه مع فريق أوليمبياكوس اليوناني.



وأحرز "كوكا" هدفا قاتلا مع فريقه وقاده للفوز على أوتروميتوس .



وسخر ميدو من الهدف قائلا: لازم يروح المنتخب .



هذا التعليق يبدو أنه استفز "كوكا" ليرد عليه قائلا: خليك في فرقتك ...



وكان ميدو قد وجه انتقادات كبيرة لـ"كوكا" مؤكدًا أنه لم يقدم أي شيء مع المنتخب طوال 5 سنوات ، مبديا استغرابه من ضم كوبر وأجيري له.



