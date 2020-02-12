القبض على مصور مصرى فى نيويورك

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متابعات- أمينة عبد العال

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تفاصيل مثيرة.. لحظة القبض على مصور النساء "الخفي"

ألقت قوات الشرطة الأمريكية القبض على المصور المصري عمرو الفقي أثناء تصويره عملية اعتقال شخص آخر، مساء أمس، حسبما أعلنت صحيفة "نيويورك بوست".

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة صرخوا في المصور وعدد من الأفراد كانوا يقومون بتصوير الاعتقال، موضحة أن الفقي كان يمارس عمله حيث يعمل مصورًا لوكالة "رويترز" وصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، حسبما نشرت"صدى البلد".

على الجانب الآخر أعلنت الشرطة أنها ألقت القبض عليه لأنه رفض الامتثال لأمرها بالتوقف عن التصوير، كما أصدرت الشرطة مذكرة مكتبية لتسجيل ما وصفته بأنه "سلوك غير منضبط " من جانبه.

جدير بالذكر أن الفقي دون تغريدة على "تويتر" قال فيها "أنا بأمان في الخارج أشكركم جميعًا علي دعمكم".


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