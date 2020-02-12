  • الأربعاء 12 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر12:00 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
علم السعودية

سر وقف مفاوضات السعودية مع قطر

انتر ميلان

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها

شيخ الازهر

شيخ الأزهر ينهى خصومة ثأرية في قنا

التفاصيل كاملة عن وفاة عريس وعروسة أسيوط يوم الصباحية

التفاصيل الكاملة عن وفاة عريس وعروسة في الصباحية

صورة الخبر

بعد الـ100 مليون.. "الأرقام التسعة" أهم تحديات الحكومة المصرية

اغتيال البنا

في ذكرى اغتيال البنا.. من القبطي الذي حضر جنازته

اسرائيل وامريكا

صادم.. خطة إسرائيلية لبناء شبكة كهرباء في الضفة الغربية

ارشيف

حصيلة مرعبة لضحايا "كورونا" بالصين

مبروك عطية

عطية: "اللي يعمل كدا ميقلش لحد من قرايبه"

بالفيديو.. ميمي جمال: لهذا السبب قمت بأدوار إغراء

ميمي جمال: التمثيل مش حرام.. بس مرحلة وخلصت

حصيلة مرعبة لضحايا "كورونا" بالصين

عرب وعالم

ارشيف
ارشيف
Advertisements

وكالات - الدويني فولى

أخبار متعلقة
#

مفاجأة.. ارتفاع نسبة شفاء مصابي فيروس كورونا بالصين

#

"لا تأكل هذا الطعام".. السبب الحقيقي لانتشار كورونا بالصين

#

سفير مصر بالصين: لا يوجد علاج حتى الآن لفيروس "كورونا"

#

الصين تعلن حصيلة مرعبة جديدة لضحايا "كورونا"

أعلنت السلطات الصحية بالصين، ارتفاع حصيلة الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 1113 شخصًا، وعدد الإصابات إلى 44.653 حالة.

وفي تحديثها اليومي للوضع المتعلق بانتشار الفيروس، أكدت اللجنة الصحية في هوبي تسجيل 1,638 إصابة جديدة في المقاطعة التي تقع في وسط البلاد، والتي كانت البؤرة التي انتشر منها الفيروس في ديسمبر الماضي. وفقًا لفرانس برس.

وأطلقت منظمة الصحة العالمية في البداية على الفيروس اسم "كوفيد-19" خلال مؤتمر عقدته في جنيف لدراسة سبل مواجهة الفيروس الجديد والحد من انتشاره.

وأكد مدير المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الثلاثاء، أن فيروس كورونا المستجدّ يشكل "تهديدًا خطيرًا جدًا" للعالم، على الرغم من وجود 99% من الحالات في الصين.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» 15,3 مليار جنيه ضرائب ورسومًا عن السيارات الأوروبية بالإسكندرية
» بعد أشهر من إغلاقها.. إعادة فتح جسور بغداد
» رشوان توفيق: تربطني علاقة "روحية" بالراحل نور الشريف
» فيديو نادر.. لحظة ركوع مؤسس الصهيونية للسلطان عبد الحميد الثاني
» بـ2 مليون جنيه.. سيارات حمو بيكا تشعل مواقع التواصل
» الأهلى ينهى إجراءات سفر حمدى فتحى لألمانيا
» وفاة أول سيدة بـ"كورونا" بإيران
» فنان شهير يحكي رؤيا للراحل علاء ولي الدين في "الحضرة"
» صدمة لجمهور فنانة شهيرة بعد إعلان زواجها مدنيا .. وهكذا ردت
» زلة لسان لإنجي علي تكشف سرًا مفاجئا عن ناهد السباعي
» إليسا: كنت أمارس هذه العادة كثيرًا فأصابتني بالسرطان

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:14 م

  • فجر

    05:20

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:44

  • عشاء

    19:14

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان