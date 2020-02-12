عطية: "اللي يعمل كدا ميقلش لحد من قرايبه"

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عنف الدكتور مبروك عطية، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، أولياء الأمور بسبب ختان الإناث، قائلاً: "إنه يحق لولي الأمر تقييد المباح إذا اقتضى الأمر، منوهًا بأنه لا يوجد في الدين شيء ينص على الختان.

وأضاف "عطية"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن من يجرى تلك العملية يجب ألا يخبر أحدًا من أقاربه، إحنا مبيحصلش كده عندنا، ودي قلة أدب".

وتابع: "هناك من يروج أن ختان الإناث حلال حتى يجري تلك العملية، ويحقق مكاسب من وراءها، منوهًا بأن من تكسب من شيء حرام، فعليه أن يغير نشاطه".

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