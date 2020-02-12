صادم.. خطة إسرائيلية لبناء شبكة كهرباء في الضفة الغربية

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أفاد مسئولون إسرائيليون بأن شركة الكهرباء الإسرائيلية وضعت خطة رئيسية لبناء شبكة كهرباء لإمداد الطاقة على المدى الطويل في الضفة الغربية وتدعيم المشروع الاستيطاني وذلك لأول مرة.

وتمت صياغة الخطة منذ عام تقريبًا، وذلك بعد عدة سنوات من فشل الإمدادات للطاقة وخلل بتزويد التيار الكهربائي للمستوطنات، حيث كانت شركة الكهرباء تقوم بمد ونشر شبكة الكهرباء والبنية التحتية للشركة في الضفة الغربية دون أي تخطيط.

وسيؤدي تنفيذ الخطة إلى تحسين التيار الكهربائي في الضفة الغربية للفلسطينيين والمستوطنين وبشكل منتظم بحيث تقوم الخطة على أساس أن إسرائيل ستبقى صاحبة السيادة وصاحبة المسئولية عما يحدث في الضفة الغربية حتى العام 2040، كما زعمت صحيفة "إسرائيل اليوم".

وأضافت الصحيفة العبرية، أنه وبحلول عام 2025، سيتم بناء محطتين فرعيتين للمستوطنين، ومحطتين للفلسطينيين بعد ذلك، وبحلول عام 2040 سيتم إنشاء أربع محطات فرعية للمستوطنين وعدد مماثل للفلسطينيين. في الوقت نفسه، وسيتم وضع أكثر من 300 من خطوط النقل ذات الجهد العالي على مدار الثلاثين عامًا المقبلة.

وتم وضع الخطة كما تزعم الصحيفة في أعقاب الاحتياجات التي أشارت إليها مجالس المستوطنات في الضفة الغربية حيث سيطلعهم الوزير خلال الأيام المقبلة على الخطوط العريضة لخطة الطاقة التي تقدر تكلفتها بـ3 إلى 4 مليارات شيكل.

من جانبه، زعم وزير الطاقة، أن الخطة ليس لها صلة سياسية بخطة ترامب، ووفقًا لمصادر في الوزارة، تم صياغة الخطة منذ فترة طويلة، وذلك بسبب الاحتياجات التي نشأت في هذا المجال. كما يؤكدون أن الخطة تدرس، على المدى الطويل، توقع زيادة عدد المستوطنين والفلسطينيين على حد سواء".

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