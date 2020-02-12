شيخ الأزهر ينهى خصومة ثأرية في قنا

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أحمد الطيب

تن

قنا

الأزهر

روى سيد كحول، نجل السيدة القناوية التي أنهت خصومة ثأرية بين عائلتين بعد تدخل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، تفاصيل الواقعة، قائلاً: "إن شقيقه قتل في مشادة بالقرية دون ذنب حيث كان متجهًا لأداء صلاة العشاء، فأصابه طلق ناري".

وأضاف"كحول"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "تن": "هناك شخصيات كثيرة تدخلوا في الأمر لإجراء المصالحة، ولم يفلح الأمر".

وتابع: "العائلة طوال السنوات الماضية كانت ترفض الصلح، حتى التقت والدته بشيخ الأزهر في الأقصر، وتحدث معها، واقتنعت بحديثه، معلقًا: "شيخ الأزهر بركة ربنا يباركله".

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