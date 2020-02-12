شيخ الأزهر ينهى خصومة ثأرية في قنا

إيمان هاني
روى سيد كحول، نجل السيدة القناوية التي أنهت خصومة ثأرية بين عائلتين بعد تدخل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، تفاصيل الواقعة، قائلاً: "إن شقيقه قتل في مشادة بالقرية دون ذنب حيث كان متجهًا لأداء صلاة العشاء، فأصابه طلق ناري".
وأضاف"كحول"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "تن": "هناك شخصيات كثيرة تدخلوا في الأمر لإجراء المصالحة، ولم يفلح الأمر".
وتابع: "العائلة طوال السنوات الماضية كانت ترفض الصلح، حتى التقت والدته بشيخ الأزهر في الأقصر، وتحدث معها، واقتنعت بحديثه، معلقًا: "شيخ الأزهر بركة ربنا يباركله".
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