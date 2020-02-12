» بـ2 مليون جنيه.. سيارات حمو بيكا تشعل مواقع التواصل

أثار المطرب الشعبي، حمو بيكا، جدلاً واسعًا، على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشره عددًا من الصور للسيارات، وكان آخرهم صورة له برفقة المطرب عمرو كمال، بجوار سيارته الجديدة، ذات اللون البرتقالي، ماركة أودي كيو 3 2020.

وتعتمد سيارة أودي كيو 3 2020، التي اقتناها حمو بيكا، على محرك 4 سلندر سعة لترين مع تيربو بقوة 226 حصانًا، وتمتلك محرك ديزل سعة لترين يولد قوة 147 حصانا أو 187 حصانا، ويصل سعرها في الأسواق المصرية لحوالي 750 ألف جنيه.

ولم تكن هذه المرة الأولي لـ حمو بيكا، فهو يملك حاليًا أسطول سيارات، حيث بدأ الأمر بشرائه سيارة مرسيدس CLA 2020 صفراء اللون في شهر أكتوبر الماضي، والتي نشر حينها فيديو من أمامها وعدة صور يستعرضها، والتي يبدأ سعرها من 44 ألف دولار، وهو ما يعادل حوالي 700 ألف جنيه مصري.

بينما في شهر ديسمبر الماضي، نشر حمو بيكا فيديو يعلن خلاله عن موعد زواجه من داخل سيارته الجديدة، التي تنتمي لماركة بورش كايين الألمانية موديل 2020.

كما ظهر بيكا في عدة صور من داخل معرض السيارات وهو يستعرض سيارته البورش كايين الجديدة، والتي يبدأ سعرها في الأسواق المصرية من 2 مليون ومائة ألف جنيه.