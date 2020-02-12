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15,3 مليار جنيه ضرائب ورسومًا عن السيارات الأوروبية بالإسكندرية

مال وأعمال

جمارك الاسكندرية
جمارك الاسكندرية
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متابعات- أمينة عبد العال

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أكد السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أن إجمالي قيمة السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال 13 شهرًا مُنذ بداية تطبيق "زيرو جمارك" على السيارات ذات المنشأ الأوروبي حتى نهاية يناير الماضي، بلغ نحو 55 مليارًا و713 مليون جنيه، تم تحصيل 15 مليارًا و382 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.

جاء ذلك في تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، تضَّمن الإشارة إلى الإفراج عن 115 ألفًا و516 سيارة ملاكي بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها حوالي 33 مليارًا و802 مليون جنيه خلال العام الماضي، وتم تحصيل نحو 9 مليارات و297 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.

قال رئيس مصلحة الجمارك، إن عددًا كبيرًا من سيارات الملاكي استفاد من مزايا اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير، وتم إعفاؤه من سداد أكثر من 15 مليارًا و419 مليون جنيه.

أشار إلى إفراج الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 17 ألفًا و63 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرارًا زراعيًا بقيمة 10 مليارات و284 مليون جنيه خلال العام الماضي، وتم تحصيل 2 مليار و338 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير وتم إعفاؤها من سداد نحو 699 مليون جنيه.

أضاف أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية أفرجت عن 11 ألفًا و214 رسالة قطع غيار سيارات خلال العام الماضي، بقيمة بلغت 11 مليارًا و625 مليون جنيه، وتم تحصيل ضرائب ورسوم جمركية بقيمة مليار و317 مليون جنيه، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير وتم إعفاؤها من سداد نحو 291 مليون جنيه.

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