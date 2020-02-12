سر وقف مفاوضات السعودية مع قطر

12 فبراير 2020 - 11:00 ص

أكد دبلوماسي خليجي صحة المعلومات عن وقف السعودية المفاوضات مع قطر لإنهاء المقاطعة معها.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الأربعاء عن المصدر الدبلوماسي القول إنه تم وقف المفاوضات بسبب "مراوغة المفاوضين القطريين وتخبطهم".

وقال المصدر الدبلوماسي إن "المفاوضين القطريين كانوا متخبطين ولم يبدوا جدية في التوصل إلى حلول توافقية تعالج جذور الأزمة، بل حاولوا بدلاً من ذلك المراوغة لإطالة المفاوضات"، ما دفع الرياض إلى وقفها، رغم أنها "كانت منفتحة منذ البداية على إنهاء الأزمة".

وشدد على أن السعودية متمسكة برؤيتها لنقاط الحل "خصوصاً في النقاط التي تهدد الأمن القومي للرباعي العربي"، مشيرًا إلى أنها تشترط "تخلي الدوحة عن المراوغات التي سيطرت على أداء مفاوضيها"، قبل العودة إلى طاولة التفاوض مجددًا.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت قطع علاقاتها مع قطر في يونيو من عام 2017، متهمة قطر بدعم وتمويل الإرهاب وهي اتهامات تنفيها الدوحة.