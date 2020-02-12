محمد عبد الحارس
تقام اليوم العديد من المباريات المهمة، بمختلف البطولات العالمية أبرزها كأس إيطاليا وكأس فرنسا وكأس ملك إسبانيا.
"المصريون" ترصد أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها
كأس إيطاليا
انتر ميلان X نابولي - 9:45 مساء - beIN SPORT HD 4
كأس فرنسا
ديجون X باريس سان جيرمان - 7:30 مساء- beIN SPORT HD 6
ليون X مارسيليا - 10:05 مساء - beIN SPORT HD 6
كأس إسبانيا
أتلتيك بيلباو X غرناطة - 10:00 مساء - الرياضية السعودية
كأس اليونان
أوليمبياكوس X لاميا -6:00 مساء
باناثينايكوس X باوك سالونيكا - 8:00 مساء
ظهر12:14 م
فجر
05:20
شروق
06:44
ظهر
12:14
عصر
15:20
مغرب
17:44
عشاء
19:14