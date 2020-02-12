"لو سنجل.. مديرك هيدلعك".. شعار شركة خاصة في مصر الجديدة

12 فبراير 2020 - 11:43 ص

قرر مدير إحدى الشركات الخاصة في مصر الجديدة الوقوف إلى جانب موظفيه "السنجل" والاحتفال معهم بعيد الحب 14 فبراير.

ودون قرار وعلقه بلوحة الإعلانات وذلك بمنحهم ساعتين يوم عيد الحب لزيارة مول شهير في ألماظة ثم تناول القهوة في أحد الكافيهات.

وتداول بعض موظفي الشركة المنشور علي فيس بوك وبالطبع حاز إعجاب المتابعين ووصف البعض منهم المدير بأنه شخص مرن ولطيف.

وجاء في المنشور: "نظرًا لأن العاملين سناجل وغير مرتبطين ومعندوهمش حد يدلعهم ولأننا برضه بنحب نحتفل في أي مناسبة ونتدلع.. فقد قررت إدارة الشركة منح العاملين ساعتين من التنطيط والشقلبة والرقص والمغامرات في.. ألماظة وبعدها هنستريح وناخد قهوة وسناكس.. وسوف يكون التحرك يوم الأحد الساعة 2 من مكاتبنا.. سقف اوعي توقف".