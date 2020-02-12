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مصدر يكشف :

روسيا تعمل على تطوير أسلحة مضادة للصواريخ

عرب وعالم

روسيا
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وكالات- الدويني فولي

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اسلحة

مضادة للصواريخ

كشف مصدر في المجمع الصناعي العسكري الروسي، اليوم الأربعاء، عن أن روسيا تطور وسائل حماية ضد الصواريخ الأسرع من الصوت.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن وزارة الدفاع الروسية اتخذت قرارًا بتطوير نظام صواريخ اعتراضي متعدد المهام بعيد المدى للمقاتلتين "ميج-31" و"ميج-41" لتكونا قادرتين على إصابة الذخيرة الأسرع من الصوت.

ويعتقد الخبراء أن هذا العمل مهم للغاية اليوم كون وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أعلنت عن خطط لاختبار أربع ذخائر تفوق سرعتها سرعة الصوت في عام 2020.

 

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