» كيم كاردشيان تشعل مواقع التواصل بسبب "ضيق فستانها"

تداول مقطع فيديو لنجمة تليفزيون الواقع، كيم كاردشيان، وهى في سيارتها بعد انتهاء حفل الأوسكار، حيث ظهرت وهي مستلقية على ظهرها خوفًا من تمزق فستانها.

وأشعل فيديو "كيم" الأجواء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حصد آلاف الإعجابات في بضع ساعات.

وعلقت كيم كاردشيان خلال الفيديو: "لقد اضطررت للاستلقاء هكذا حتى لا يتمزق فستاني؛ لأنه ضيق جدًا" .

والفستان الذي ظهرت به كيم كاردشيان خلال حفل الأوسكار كان من توقيع مصمم الأزياء البريطاني ألكسندر مكوين، وكان هدية من زوجها مغني الراب كانيه ويست، بمناسبة السنة الجديدة العام المنصرم.

وعقب الانتهاء من الأوسكار ذهبت كل من نجمة برنامج تلفزيون الواقع كيم كاردشيان وشقيقتها كايلي جينير إلى الاحتفالات التي تقام على هامش المهرجان.

وجاءت إطلالة كل منهما غاية في الأناقة، على الرغم من أنهما بدتا غير مرتاحتين بسبب تصميم فستانيهما.